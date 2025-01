Dias após ter sido pai de novo, Rui Silva, guarda redes do Sporting, anunciou a novidade no Instagram.

O guarda-redes do Sporting e a companheira, Inês Costa, deram as boas-vindas a um menino que se chama Tomás.

"13/01/2025. O nosso mundo ficou ainda mais completo com a tua chegada. Bem vindo, Tomás", escreveu o pai 'babado' na publicação que fez na sua página de Instagram esta quinta-feira, dia 16 de janeiro, onde mostra as primeiras fotografias do bebé recém-nascido e do filho mais velho.