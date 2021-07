Produzido por Jon Astrop, John David, Pete Q. Harris, Steve Lovell, Phil Nicholas, Steve Power e Richard Jon Smith, "Touch me", o primeiro álbum da cantora britânica Samantha Fox, foi lançado a 7 de julho de 1986, há precisamente 35 anos. Embalado pelo êxito do single de estreia da artista, "Touch me (I want your body)", editado originalmente a 10 de março de 1986, vendeu milhões de cópias em todo o mundo. No Reino Unido, foi disco de prata. Nos Estados Unidos da América, chegou a disco de ouro.

"Eu tinha 20 anos quando o disco saiu. A minha voz era mais aguda... Acho a minha voz mais sexy agora. Está também mais forte e mais poderosa", confidenciou a intérprete de 55 anos em entrevista exclusiva ao Modern Life/SAPO Lifestyle, em junho de 2019, momentos após o concerto que marcou o seu regresso aos palcos portugueses, oito anos depois. "Do ya do ya (Wanna please me)", "Hold on tight" e "I'm all you need" foram os restantes singles extraídos do álbum, um registo com uma sonoridade mais rock.

"Sempre fui, de certa forma, uma roqueira frustrada", assume Samantha Fox. Dois dos seus maiores êxitos, "Nothing's gonna stop me now" e "Naughty girls (Need love loo)", são assumidamente mais pop. Na década de 1990, com a carreira musical a perder fulgor, investe na representação, mas nunca abandona a música nem deixa de fazer espetáculos ao vivo. Nos últimos anos, participou em três reality shows. No passado fim de semana, atuou em Israel, naquele que foi o seu primeiro concerto após a pandemia.