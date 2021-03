Depois de ter estado à conversa com Júlia Pinheiro, no 'Júlia', da SIC, esta sexta-feira, 12 de março, Pedro Granger recorreu à sua página de Instagram para deixar uma mensagem aos seguidores.

Mas antes dirigiu algumas palavras à apresentadora. "Minha querida Júlia, que bom que foi estar contigo este bocadinho aqui na SIC, e obrigado à produção toda por as milhentas surpresas. Saio daqui com o coração cheio", disse.

De seguida, destacou um pormenor do look escolhido para o programa. "E obrigado Inês por estas fantásticas meias do EL Lobo que pintaste à mão", contou.

"Foi um dia diferente. Não sei se falei demais, mas olhem, falei a verdade é falei com o coração. Sempre me disseram que é a melhor solução. E agora, amanhã é já ao virar da esquina", rematou.

