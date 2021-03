A infância, as letras que compõe para os Anjos, a participação no programa ‘A Máscara’ e outros projetos que já viveu foram alguns dos grandes destaques da entrevista de Pedro Granger no ‘Júlia’, da SIC.

Mas não ficou por aqui. O ator abriu o seu coração para falar sobre uma fase particularmente menos boa no que diz respeito à saúde mental. Pedro Granger é acompanhado por uma psicoterapeuta e “houve uma altura muito difícil” há um ano e meio, como recordou junto de Júlia Pinheiro.

“A ansiedade é tramada. Há um ano e meio, uma data de fatores que aconteceram e a coisa rebentou. Graças a Deus, tive pessoas ao meu lado que me ajudaram, não me deixaram cair e que continuam lá”, desabafou.

“Hoje em dia já se fala mais de saúde mental sem problemas, mas entre o não falar e banalizar vamos encontrar um ponto comum”, acrescentou, referindo que os seus problemas de ansiedade vêm “de trás”.

“Mas deixa marcas, feridas que demoram a sarar e com as quais temos que aprender a viver. Às vezes não é fácil e temos que aceitar que é normal dizermos que não estamos bem, que a coisa não está fácil, que assim não está a dar e que, se calhar, temos que parar ou fazer uma pausa. E não temos que ter vergonha”, destacou.

De seguida, Pedro Granger recordou que é uma pessoa hipocondríaca, o que o faz ser “ainda mais ansioso”. “Isso é dos maiores focos de ansiedade. A verdade é que a trabalhar nunca deixei que isso afetasse. Mas começa a afetar e a incapacitar um bocadinho porque está muito ligada ao estado de ansiedade muito grande e que se reflete em coisas físicas. Não são as tais doenças que a pessoa acha que tem, mas realmente temos dores, tonturas…”, explicou.

Mais à frente, Pedro Granger revelou ainda que quando recebeu o convite para participar no ‘A Máscara’, onde vestiu a pele de Lobo e foi o vencedor, teve outra proposta. Sem revelar mais pormenores sobre o outro convite, o ator decidiu fazer parte do programa de João Manzarra.

