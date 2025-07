Simon Cowell até pode ter a fama de ser severo nas críticas na sua passagem pelo 'American Idol', mas o que é certo é no que diz respeito à sua vida pessoal é um 'coração mole'. Aliás, o próprio admite que a paternidade mudou completamente a sua vida.

"Depois de ter perdido os meus pais, achei que nunca mais iria sentir este tipo de amor por mais ninguém. Achava isso até ver a ecografia dele pela primeira vez", recordou no 'The Kelly Clarkson Show' em maio de 2021.

"A partir daquele momento, senti que estava apaixonado. Agora, não consigo imaginar a minha vida sem ele", acrescentou.

O pequeno Eric, que é fruto da relação de Simon com a agora noiva Lauren Silverman, nasceu no dia 14 de fevereiro de 2014. "Nasci para ser pai", disse o artista ao Extra algumas semanas depois de ter dado as boas-vindas ao menino.

Em relação ao nome escolhido para a criança, Simon decidiu fazer uma homenagem ao falecido pai, que se chamava Eric.

Max Clifford, assessor de imprensa de Simon, explicou à People, anteriormente, que o jurado de concursos de talentos "procura construir [com o filho] a mesma relação [que teve com o pai] ao longo dos anos".

Desde que foi pai, Simon tem sido 'aberto' sobre a paternidade. Ainda em junho, quando esteve no programa 'This Morning da ITV', Simon Cowell disse que Eric foi "a melhor coisa que lhe aconteceu na vida".

"Quando ele era bebé, como eles não fazem nada de especial, pensava: 'Por é que ele não gosta de mim?' E a Lauren dizia: 'Ele é um bebé', e eu não entendia. Quando ele tinha mais ou menos um ano e meio, começamos a comunicar, e foi mágico", partilhou.

Apesar de Eric ser o primeiro e, até à data, único filho do artista, a sua companheira, Lauren Silverman, é ainda mãe de Adam, fruto do casamento anterior.

Eric e Adam têm passado bons momentos juntos ao longo dos anos, e Simon não esconde a vontade de aumentar a família. Ao falar com o The Sun em abril de 2023, confessou que "seria bom" ter outro filho.

Antes de ver nascer o primeiro filho, Simon focava-se apenas no trabalho. "Se o Eric não tivesse aparecido, só Deus sabe o que teria acontecido. Antes do Eric, a minha vida era 99% de trabalho. Era obcecado", acrescentou o jurado do 'America's Got Talent' ao The Sun.

Em 2020, Simon anunciou que estava a trabalhar num novo projeto com o filho: uma série de livros chamados 'Wishfits', baseados em animais imaginários que ambos criaram, incluindo um Dat (cachorro/gato) e um Peep (porco/ovelha).

"Poder escrever uma série de livros com o meu filho Eric foi mágico", partilhou no Instagram.

O pequeno Eric costuma estar afastado dos holofotes, mas ocasionalmente surge na passadeira vermelha de eventos ao lado do pai. Ainda em setembro de 2022, o menino posou junto dos pais no final do 'America's Got Talent'.

Lauren Silverman, Eric Cowell e Simon Cowell © Getty Images

E no ano passado voltou à passadeira vermelha com os papás. Veja também abaixo e na galeria outras imagens do menino.

Simon Cowell, Eric Cowell e Lauren Silverman© Getty Images

E quem sai aos seus... Um dos sonhos de Eric é tocar bateria numa banda de rock e fazer um casting para o 'Britain's Got Talent', como Simon revelou em agosto de 2023 em conversa com o Entertainment Tonight.

Leia Também: "Sou a pessoa que chama o Simon Cowell e espeta o dedo a falar com ele"