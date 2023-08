Meghan Markle começou a comemorar o seu 42.º aniversário na véspera, na quinta-feira, tendo saído à noite com um vestido com riscas brancas e pretas. A duquesa de Sussex desfrutou de um jantar com o marido, o príncipe Harry, em Montecito, como o Fama ao Minuto já tinha relatado.

De acordo com o Page Six, o visual que a duquesa escolheu usar nesta ocasião especial não é para todas as carteiras, rondando os 4.500 euros.

Meghan estava com um vestido Posse que custa 240 dólares (mais de 210 euros), umas sandálias Emme Parsons prestas no valor de 425 dólares (385 euros), brincos Tabayer de 3.900 dólares (cerca de 3,500 euros) e uma clutch da Cult Gaia que custa 428 dólares (388 euros). Somando todos os preços, o look ficou na casa dos 4.993 dólares, o que dá os cerca de 4.500 euros.

Leia Também: Meghan Markle celebra 42 anos após afastar rumores de crise no casamento