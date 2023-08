Esta sexta-feira, dia 4 de agosto, é uma data muito especial para Meghan Markle. A duquesa de Sussex comemora 42 anos rodeada pela família: o príncipe Harry, os dois filhos, os príncipes Archie e Lilibet, e a mãe, Doria Ragland.

Nos últimos meses a relação dos duques de Sussex tem sido muito comentada na imprensa estrangeira, com vários meios de comunicação a darem conta de um possível afastamento entre ambos.

Nas vésperas de celebrar mais um ano de vida, Meghan e o marido deixam cair esta ideia por terra ao aparecerem juntos num novo vídeo lançado pela sua fundação, Archewell, tal como o Fama ao Minuto já lhe tinha dado a conhecer e pode ver aqui.

Na última vez que apareceram juntos num ato público, em maio, Meghan foi galardoada pelo seu trabalho feminista nos Women of Vision Awards, uma ocasião para a qual usou um vestido dourado de comprimento midi, sem mangas, sandálias de salto da mesma cor e uma clutch amarela.

Doria Ragland, príncipe Harry e Meghan Markle nos Women of Vision Awards © Getty Images

O grande aparato de seguranças em torno do casal após o evento, que ajudaram os duques a saírem do local em segurança e entrarem no carro que os levaria de volta a casa, poderá explicar o motivo pelo qual a duquesa não tem aparecido em público desde então.



© Getty Images

No entanto já foi confirmado esta semana quando será a próxima aparição de Meghan. Tal como já lhe tínhamos dado conta (leia aqui), a duquesa de Sussex vai aparecer ao lado do marido no encerramento dos Invictus Games no próximo dia 16 de setembro, em Dusseldorf, na Alemanha.

