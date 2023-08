Meghan Markle e o príncipe Harry surgiram juntos e muito sorridentes num vídeo que foi publicado no site da Archewell, organização fundada por ambos. Um momento que se destaca depois de rumores que alegavam que o casamento dos duques de Sussex já tinha tido melhores dias.

Um grupo de inovadores e ativistas receberam mais de dois milhões de dólares (quase dois milhões de euros), destinados a construir um mundo online mais inclusivo, equitativo e responsável, segundo a Archewell.

O grupo vai trabalhar numa série de projetos inovadores, incluindo a utilização responsável da inteligência artificial, a melhoria do acesso à educação, a utilização de plataformas para enfrentar desafios sociais e ambientais e a promoção da segurança e do bem-estar das comunidades em online.

Nesse sentido, no vídeo - que foi publicado esta quarta-feira e onde aparecem com looks a combinar - Meghan e Harry surgem sentados num banco de jardim ao telemóvel a ligar para os jovens a felicitá-los.