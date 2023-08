Meghan Markle está prestes a celebrar o seu 42.º aniversário, uma data que comemora na próxima sexta-feira, dia 4 de agosto.

No entanto, enquanto o dia não chega, foram divulgadas novas informações sobre a duquesa de Sussex, como a próxima data que aparecerá em público.

O momento acontecerá no próximo dia 16 de setembro, na Alemanha, durante a cerimónia de encerramento dos Invictus Games, jogos criados pelo príncipe Harry em 2014. Esta é uma competição multidesportiva internacional, que conta com a participação de elementos das Forças Armadas e veteranos de guerra, que ficaram incapacitados durante o exercício das suas funções.

Esta competição realiza-se a cada dois anos numa cidade diferente e a edição de 2023 decorrerá em Dusseldorf, entre 9 e 16 de setembro, onde se esperam mais de 500 participantes oriundos de 22 países, que vão competir em dez modalidades.

De acordo com o jornal alemão Rheinische Post, Meghan terá um papel fundamental no último dia destes Jogos, como anfitriã de um espetáculo de despedida para as famílias, que a organização promete que será emotivo. Após este momento, o príncipe Harry fará o discurso de encerramento.

Ainda não há informações sobre a possibilidade de os duques de Sussex passarem pelo Reino Unido durante esta estadia na Europa.

