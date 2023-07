O príncipe Harry não esconde o facto de que acredita que ele e o irmão, o príncipe William, foram tratados de forma diferente enquanto cresciam, uma vez que o atual príncipe de Gales será um dia rei.

O duque de Sussex deixou bem claro que sentiu essa diferença ao longo da vida no seu livro de memórias, 'Spare'. "O pai e o William nunca poderiam estar no mesmo voo juntos, porque não pode haver a hipótese de o primeiro e o segundo na linha de sucessão ao trono morrerem ao mesmo tempo. Mas ninguém se importava com quem é que eu viajava; Eu sabia disso, conhecia o meu lugar", pode ler-se, no seu livro.

Uma diferença fundamental sobre a educação de Harry e William é o facto de o filho mais velho de Carlos e Diana ter decidido frequentar a universidade, enquanto o irmão mais novo não. No entanto, o duque de Sussex já esclareceu esta decisão.

O príncipe afirmou que, apesar de a imprensa britânica ter escrito que ele se arrependia de não ter optado por continuar o seu percurso académico, essa informação não corresponde à verdade. "Nunca me arrependi da minha decisão de não frequentar a universidade."

De facto, em vez de frequentar o ensino superior, o príncipe optou por seguir a carreira militar, tendo servido o Exército durante dez anos e chegado ao posto de capitão, realizando ainda duas viagens para combater no Afeganistão.

