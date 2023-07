Um dos amigos do príncipe Harry, Jack Mann, casou-se com Isabella Clarke na Igreja de São Pedro em Suffolk, Inglaterra, no passado sábado. De acordo com o Daily Mail, o duque de Sussex e a mulher, Meghan Markle, não estiveram presentes na cerimónia.

Apesar de Jack ter estado no casamento de Harry e Meghan em 2018, o filho mais velho do rei Carlos III não marcou presença no casamento do amigo.

Harry e Jack tornaram-se amigos quando frequentavam a Royal Military Academy Sandhurst. Jack alistou-se no exército britânico e serviu o Afeganistão (como Harry) e o Iraque antes de fundar a empresa de segurança privada Alma Risk em 2015.

A People destaca que embora não se saiba pormenores sobre como está a relação de Harry e Jack, quando o duque escreveu o seu livro, 'Spare', contou que várias amizades foram quebradas depois de ter dado uma entrevista exclusiva a Oprah Winfrey em março de 2021, onde abordou com Meghan a saída da realeza.

