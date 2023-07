A imprensa internacional conseguiu novas e raríssimas fotografias que mostram o príncipe Harry com a filha ao colo, a pequena Lilibet Diana.

As imagens, que agora circulam nas rede sociais, foram captadas nas celebrações do Dia da Independência dos Estados Unidos, assinalado a 4 de julho.

O príncipe e a família assistiram ao desfile anual em Montecito, Califórnia, e não passaram despercebidos.

As primeiras imagens mostram Harry com a pequena Lilibet, de um ano, mas não tardou até Meghan Markle, e o filho mais velho do casal, Archie, de quatro anos, se juntarem a eles.

Eis abaixo as imagens:

