Após vários rumores de crise no casamento, Harry e Meghan apareceram juntos numa publicação da sua fundação, Archewell.

Os duques de Sussex estiveram a conversar por chamada com um grupo de jovens inovadores e ativistas, que receberam cerca de dois milhões de euros destinados à construção de um mundo online mais inclusivo, equitativo e responsável, segundo refere a fundação.

No vídeo gravado pode ver-se Meghan com um visual minimalista, em tons camel, usando uma blusa de gola alta e alças largas e calças flare, duas peças da marca Bleusalt, que apesar do seu estilo simples, têm valores um pouco elevados.

A blusa tem um custo de 185 euros (e pode encontrá-la aqui), enquanto o preço das calças é de 210 euros (tal como pode ver aqui). Contas feitas, o visual da duquesa de Sussex custou 395 euros.