Harry e Meghan foram vistos a jantar na noite desta quinta-feira, dia 3 de agosto, no restaurante Tre Lune, que fica próximo da sua residência em Montecito.

O casal optou por este restaurante italiano para começar as celebrações do 42.º aniversário da duquesa de Sussex, que sopra as velas esta sexta-feira.

Nas imagens, captadas pelo Daily Mail (que pode ver aqui), Meghan usa um vestido tubo de riscas largas horizontais brancas e pretas, sem mangas, uma peça da Posse, sandálias sem salto, e a sua já conhecida clutch da Cult Gaia.

Já o príncipe apostou num look casual, composto por camisa azul de linho e calças brancas.

