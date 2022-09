Já se sabe com quem vão ficar os corgis da rainha Isabel II. Os patudos vão viver com o duque e a duquesa de York, André e Sarah Ferguson, como foi confirmado ao The Guardian.

Um porta-voz do duque de York disse que o filho da rainha Isabel II e a ex-mulher vão adotar Muick e Sandy.

De recordar que o ex-casal, que estão divorciados desde 1996, vive no Royal Lodge, propriedade de Windsor.

Em 2021, durante a pandemia, Isabel II recebeu um presente do filho André, que lhe deu um corgi, Muick, e um dorgi, Fergus. Quando Fergus morreu em maio desse mesmo ano, após a morte do príncipe Filipe, a rainha deu as boas-vindas a outro corgi, Sandy - um presente das netas, princesas Beatrice e Eugenie.

