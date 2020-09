A família de Ryan Murphy acabou de aumentar. Esta terça-feira, o criador da série 'Glee', de 54 anos, anunciou o nascimento do terceiro filho, o pequeno Griffin Sullivan, fruto do casamento com David Miller.

Como Ryan detalhou na sua página de Instagram, onde partilhou uma fotografia do bebé com os irmãos mais velhos, o menino nasceu no mês passado, no dia 18 de agosto.

Recorde-se que o casal tem mais dois filhos em comum, os pequenos Logan, de sete anos, e Ford, de cinco.

Leia Também: Carlo Porto, ator de 'Alma e Coração', foi pai pela primeira vez