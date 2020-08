Carlo Porto e Liah Soares deram as boas-vindas à primeira filha em comum. A pequena Liz nasceu na passada quinta-feira, 20 de agosto.

"Foi ontem [dia 20] o dia mais emocionante da minha vida, sentia-me rodeada por anjos de luz, foi a experiência que mais se aproxima do sagrado que já tive, sentia luz ao trazer uma alma especial ao mundo, meu presente de Deus, minha filha. Foi ontem [dia 20] que tive que lutar contra o medo, que tive que confiar no meu instinto e saber que o corpo de cada mulher sabe parir. Há um rompimento no nascimento, é necessário que estejamos preparadas para deixar de ser um para sermos dois, permitir que o corpo do bebé atravesse o nosso corpo e nasça", começou por escrever Liah Soares na legenda de algumas imagens que partilhou no Instagram.

Uma publicação onde aproveitou ainda para agradecer aos profissionais de saúde que a acompanharam neste momento único.

Por sua vez, o ator de 'Alma e Coração' também destacou este momento especial junto dos fãs. "Deus é muito bom. E Ele é sempre muito bom! Ontem [dia 20] vivi uma das coisas mais loucas da minha vida. Nasceu Maria Liz! Meus amigos... que privilégio! Que experiência! Tudo saiu como havíamos sonhado. Na verdade ainda superou um pouco. Em cerca de 40 minutos na sala de parto Liah, claro com ajuda de profissionais incríveis, mostrou a que veio. Se conectou com sua ancestralidade e com o sagrado para trazer a luz a nossa filha. Linda e serena", começou por dizer. Veja abaixo a publicação na íntegra:

