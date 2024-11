A filha mais nova de Paris Hilton, London, completou um ano de vida na segunda-feira, 11 de novembro, e a mãe assinalou a data na sua conta de Instagram.

"Há um ano, nasceu um ícone. Minha linda bebé London, trouxeste mais amor, luz e felicidade às nossas vidas do que alguma vez poderia ter sonhado", escreveu a socialite na publicação.

"Ver-te crescer neste último ano tem sido a maior bênção, e mal posso esperar por todas as memórias mágicas que continuaremos a criar juntas", concluiu.

A partilha conta com 20 fotografias e vídeos da família. No fim de semana, a pequena London teve a sua festa de aniversário, com o tema 'Alice no País das Maravilhas'.