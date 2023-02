Rui Oliveira Nunes foi hoje, 27 de janeiro, um dos convidados de Diana Chaves e João Baião no programa 'Casa Feliz', na SIC. O comunicador, também conhecido por ser marido de Manuel Luís Goucha, esteve a responder às perguntas de alguns telespectadores, sendo que uma das que se destacou foi: "Alguém lhe deve um pedido de desculpas?".

Aproveitando a ocasião e o tempo de antena, Rui esclareceu o desentendimento que teve com a TVI.

"Há muita gente que me deve um pedido de desculpas, porque eu vesti uma camisola da qual fui muito mal tratado", começou por dizer, lamentando a falta de reconhecimento da TVI pela sua disponibilidade.

"Isto tem que ser muito claro. Nunca pedi para ir a lado nenhum, fui sempre solicitado nos programas onde participei. Trabalhei durante ano e meio e quando chegou a gala pediram-me numa sexta-feira em que estava presente para fazer um vídeo para a gala de aniversário. E eu disse: 'um vídeo para a gala de aniversário? Mas qual gala de aniversário?'. 'Mas não sabe que vai haver uma gala de aniversário?'. 'Isso não tem de chegar um convite também?'. Era uma semana antes", recorda, relatando o desentendimento que surgiu a propósito da gala da TVI.

"Entretanto, o que é que acontece: não me enviaram convite nenhum e fiz o vídeo. Mas depois disse no ar: 'venho aqui, faço vídeos e depois não há uma consideração?'. Sou muito aberto e muito frontal. Não se lembraram, fizeram a gala sem se lembrarem da prestação e da ajuda que o rapaz deu àquele programa, àquele canal e àquelas pessoas. Era a Cristina, que é diretora, e o adjunto, que trabalha dentro do gabinete da Cristina, que se deviam lembrar (tal como no primeiro dia), para me contactarem. Também tinham o telefone para dizer 'Rui, não saiu o convite mas tu estás convidado'", ironiza.

"As pessoas acham que eu ao dizer isto estou a ir contra alguém e não, estou a defender aquilo que é o meu direito de ser respeitado. Respeito as pessoas e as pessoas têm que me respeitar também. Não autorizo que me faltem ao respeito. Não fui convidado", sublinha.

O final da história, relata Rui, foi ainda pior porque a TVI recorreu a Manuel Luís e não diretamente a si, como considera que deveria ter acontecido. "Entretanto, a Lurdes Guerreiro [diretora de produção nacional da TVI] que também trabalha no gabinete, piorou a situação. Porquê? Porque em vez de ligar para mim, ligou para o Manuel Luís a dizer 'avise o Rui que tem aqui um lugar, não no Entretenimento mas na mesa de Informação. E o Manuel Luís todo contente liga para mim: 'Já me ligou a Lurdes Guerreiro a dizer isto'. Ela piorou a situação. Protocolarmente, o contrato que tens na TVI não é um pacote com a tua família. Se souberam o número de telefone para convidar o Rui quando foi preciso ajudá-los, também tinham o número de telefone para se desculpar com o Rui. É aquela questão: é o marido do Goucha e vai ao Goucha que é o satélite a distribuir sinal para os outros", completa.

