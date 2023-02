Manuel Luís Goucha aproveitou o fim de semana para rumar ao seu monte no Alentejo, mais precisamente em Monforte, onde vive o marido - Rui Oliveira.

A visita a terra alentejanas fê-lo deparar-se com uma situação que considera lamentável. Três meses depois das cheias provocadas pela chuva forte, que se fez sentir e novembro do ano passado, continua por arranjar uma estrada que abateu entre Monforte e Fronteira.

"Como podem ver a estrada 243 que abateu aqui neste vão por causa das cheias, continua neste estado. Vamos entrar no mês de março, passaram três meses e não há indícios do começo das obras de recuperação desta estrada por onde passavam e passam, uma vez que esteja transitável, dezenas de camiões com transporte de mercadorias, onde passam imensos trabalhadores e moradores destas propriedades", lamentou, mostrando em vídeo o local.

"Era a estrada que ligava, e liga, Monforte a Fronteira. Como esta estrada, há outras que precisam de ser arranjadas. A questão é esta, para quando as obras na estrada 243? Afinal, não é para isto que pagamos os impostos?", referiu ainda, procurando que a sua partilha receba resposta por parte dos dirigentes políticos.

Leia Também: Namoro assumido! Fátima Lopes falou em direto sobre o companheiro