Lili Caneças surpreendeu os seguidores ao mostrar uma fotografia em que aparece junto de uma 'estrela' do mundo desportivo. A celebridade encontrou-se com o antigo futebolista e ex-treinador do Benfica Rui Vitória. Ao partilhar a imagem na rede social, Lili Caneças teceu elogios ao técnico português. "Com o Rui Vitória, super simpático e bem educado, um cidadão do mundo. Falámos de tudo menos de futebol", pode ler-se na legenda da fotografia. Leia Também: Lili Caneças recorda momento ao lado da atriz americana Jodie Foster