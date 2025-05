Mafalda de Castro, influencer e apresentadora, partilhou com os seguidores mais um 'look do dia'.

Mas esta escolha foi especial já que a companheira de Rui Simões se inspirou na roupa usada por Ashley Tisdale, uma atriz americana famosa por participar em 'Hotel, Doce Hotel: As Aventuras de Zack e Cody' do Disney Channel e, mais tarde, em 'High School Musical', numa 'red carpet' no início dos anos 2000.

Mafalda usou um blazer vintage, castanho e de camurça, um top azul rendado, uns calções de ganga e umas botas até ao joelho camel.

Leia Também: Mafalda Castro declara-se a Rui Simões. "Só me arrependo do que não fiz"