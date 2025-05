Em casa de Salma Hayek é dia de festa. O marido, François-Henri Pinault, celebra mais uma volta ao sol e a data, como seria de esperar, não ficou esquecida.

Ao mostrar uma fotografia em que aparece ao lado do companheiro e da filha de ambos, a atriz, de 58 anos, escreveu: "Feliz aniversário, meu amor! Com o passar do tempo, vou-me apaixonando cada vez mais por ti. Amamos-te muito, muito, muito."

De recordar que o casal começou a namorar em 2006 e tiveram uma filha, Valentina, em setembro de 2007.

A atriz e o marido, de 63 anos, casaram-se em Paris no Dia dos Namorados, em 2009, e mais tarde realizaram uma outra cerimónia, repleta de estrelas, em Veneza, Itália. Em 2018, renovaram os votos em Bora Bora.

François-Henri Pinault é ainda pai de Mathilde, François e Augustin James, fruto do casamento anterior com Linda Evangelista.

