Carolina Patrocínio foi muito 'mimada' durante as comemorações dos 38 anos, na terça-feira, dia 27 de maio, destacando-se as palavras do marido Gonçalo Uva.

O ex-jogador de rugby publicou na sua página de Instagram algumas fotografias da mulher (e também dos quatros filhos que têm em comum), e disse: "Para mim, tu és perfeita! Feliz aniversário, meu amor."

De recordar que o casal tem em comum os filhos Diana, Frederica, Carolina e Eduardo.

