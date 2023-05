Margarida Corceiro deu que falar esta semana depois de ter sido vista no Mónaco com o piloto de Fórmula 1 Lando Norris. Os dois foram fotografados durante um passeio de carro e mais tarde num jantar com amigos, levantado de imediato a especulação de um possível romance.

Após muita tinta correr na imprensa e de o piloto, que em setembro de 2022 terminou o relacionamento com a modelo portuguesa Luisinha Oliveira, ter sido criticado por alegadamente estar envolvido com uma mulher comprometida, já que Margarida namora com o jogador de futebol João Félix, Lando Norris quebrou o silêncio.

"Quando vou a um restaurante não estou a tentar esconder nada. Posso fazer o que quiser. Se eu quisesse esconder alguma coisa fazia-o, mas não é o caso", reagiu em declarações ao The SunSport.

"Acho hilariante tirarem conclusões só porque me viram com alguém. Não estou a tentar esconder nada", reforçou.

"Parece que não posso ter amigos, não posso ser visto com alguém sem estar num relacionamento", lamentou ainda, explicando que, apesar de querer resguardar a sua vida privada, não faz parte dos planos deixar de sair de casa e estar com amigos publicamente.

Leia Também: Margarida Corceiro 'apanhada' com piloto de Fórmula 1 no Mónaco