Depois da gala final do 'The Voice Portugal', da RTP, ter sido adiada para o início do mês de fevereiro, este domingo, dia 6, ficamos a conhecer o grande vencedor desta edição do programa.

Rodrigo Lourenço, de 17 anos, foi quem obteve mais votos e ganhou o 'The Voice Portugal 2021', tendo disputado a grande final com Edmundo Inácio, Mariana Rocha, João Leote e Daniel Fernandes.

De referir ainda que o duelo final juntou Rodrigo Lourenço, do mentor António Zambujo, e João Leote, da mentora Marisa Liz. João Leote foi assim o concorrente que ficou em segundo lugar.

