Vasco Palmeirim não conseguiu estar presente na gala final do programa da RTP1 'The Voice Portugal'. Foi o apresentador quem deu a notícia, através de um comunicado que fez na sua conta de Instagram.

"Em virtude de compromissos assumidos antes da mudança da data da final, infelizmente não vai ser possível para mim estar esta noite na consagração do grande vencedor do The Voice Portugal.

Sabendo o amor que tenho pela música e por este que considero ser o melhor talent-show do mundo, obviamente estou desolado por não poder marcar presença na grande final", lê-se.

Importa recordar que a gala final, inicialmente prevista para o dia 23 de janeiro, teve de ser adiada depois de alguns finalistas terem testado positivo à Covid-19.

