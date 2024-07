A pequena Victória Nicole, de 13 anos, é a vencedora desta recente temporada do 'The Voice Kids', da RTP1.

A jovem de Ílhavo, que estava na equipa de Nininho Vaz Maia, foi quem levou o troféu para casa e deixou uma mensagem de agradecimento.

"Estou muito agradecida. Muito obrigada a todos por terem votado em mim e me terem feito vencedora desta temporada do 'The Voice Kids'", disse num vídeo que foi publicado na página de Instagram do programa. Para terminar, Victória Nicole mostrou-se pronta para abraçar agora o Festival Eurovisão Júnior da Canção.

