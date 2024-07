Catarina Furtado contou com uma pessoa muito especial entre o público que assistiu à penúltima gala do programa 'The Voice Kids'. Conforme a apresentadora destacou na sua página de Instagram tratou-se da mãe, Helena Furtado.

"A minha mãe vem sempre numa das galas. Veio na penúltima. É tão bom tê-la por perto", notou na sua página de Instagram.

Note-se que amanhã, 7 de julho, será a grande final do formato do primeiro canal.

Quem será o vencedor?

