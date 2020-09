Robert Pattinson foi visto pela primeira vez em público depois de ter testado positivo para a Covid-19, o que obrigou à pausa nas filmagens de 'Batman'.

O ator, de 34 anos, foi visto com a namorada, Suki Waterhouse, enquanto ambos se divertiam num parque em Londres, esta quarta-feira.

O casal foi 'apanhado' num momento muito próximo e aconchegaram-se nos braços um do outro.

Sentados num banco no meio do parque, ambos até tiraram as máscaras para apanhar ar puro e para um beijo apaixonado.

As imagens foram divulgadas pelo Daily Mail, mas também já começaram a circular nas redes sociais, como pode ver nas publicações abaixo:

De referir que, entretanto, as filmagens de 'Batman' já recomeçaram.