Robert Pattinson está infetado com o novo coronavírus, avança a revista Vanity Fair.

O diagnóstico acontece durante as gravações do filme 'Batman', do qual o ator é protagonista, e leva a que as rodagens fiquem suspensas.

A notícia surge na sequência da Warner Bros ter comunicado que um dos membros do elenco estava contagiado, contudo, não revelou a sua identidade. Informação que foi depois confirmada pela revista.

