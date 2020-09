Esta quinta-feira, a Entertainment Weekly informou que as filmagens de 'Batman', dirigido por Matt Reeves, retomaram depois de terem interrompido quando o ator Robert Pattinson testou positivo para a Covid-19.

"Após um hiato por precauções por causa da Covid-19, as filmagens de 'The Batman', no Reino Unido, foram retomadas", disse um porta-voz da Warner Bros.

Recorde-se que foi no início do mês que surgiram as notícias sobre a pausa das filmagens quando Pattinson, de 34 anos, testou positivo para o novo coronavírus, de acordo com uma fonte da Vanity Fair. Informação que chegou poucos dias depois da produção ter retomado o trabalho após terem estado parados desde março por causa da pandemia.

Na altura, a Warner Bros não confirmou à Vanity Fair quem é que estava infetado, mas disse num comunicado: "Um membro da produção do 'Batman' testou positivo para a Covid-19 e está isolado de acordo com os protocolos estabelecidos. As filmagens estão temporariamente paradas".

