O ano de Robbie Williams não começou da melhor maneira no que diz respeito à saúde mental, como o próprio revelou. O cantor enfrentou recentemente a primeira crise de depressão em mais de 10 anos.

"O ano começou com alguns problemas de saúde mental, algo que já não tinha há muito, muito tempo", partilhou com o Mirror. "Estava triste, ansioso, deprimido", acrescentou.

O cantor achava que a sua saúde mental estava controlada, tendo sido diagnosticado com depressão pela primeira vez aos 20 anos e travando lutas contra o vício, ansiedade e agorafobia.

Robbie Williams explicou também que começou a suspeitar que a dieta que estava a fazer pudesse ter contribuído para o estado de espírito.

No passado, o artista recorreu a um medicamento para ajudá-lo a perder peso, inibidores de apetite. "Deixei de comer e não estava a receber nutrientes", disse. E o deficiência de vitamina C era tão grande que chegou a ser diagnosticado com escorbuto, relata ainda o Mirror.

Quando mudou a dieta, Robbie Williams, diz, melhorou gradualmente a depressão.

