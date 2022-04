Nos últimos dias, a família Kardashian tem testemunhado em tribunal no processo de Blac Chyna contra o clã.

Depois de Kris Jenner, do seu namorado e da filha Kylie terem relatado episódios de violência e alegadas ameaças, agora foi a vez de Rob falar da ex-noiva, esta quarta-feira.

O filho de Kris Jenner alega que a mãe da filha lhe bateu e lhe apontou uma arma durante uma discussão, em dezembro de 2016.

Rob diz que teve uma relação violenta desde o início, e alegou que a noite de 16 de dezembro começou com brincadeiras entre ambos e acabou numa grande discussão. E que foi nessa altura que a 'ex' lhe apontou uma arma duas vezes, bateu-lhe com uma vara de metal, o arranhou e o atingiu com um cabo de iPhone.

"Ela acertou no meu rosto, nas minhas costas", afirmou Rob. "Ela rasgou a minha camisa no início da noite. [...] No início achei divertido", relatou, referindo que a 'piada' acabou e tudo ficou sério quando Blac lhe apontou uma arma à cabeça. "Não apontas uma arma à cabeça do teu noivo, esteja ela carregada ou não", salientou.

Quando questionado pela advogada de Chyna, Lynne Ciani, em relação a não ter mostrado os hematomas nos vídeos gravados após o incidente, Rob justificou que ficou com marcas mas não ao ponto de precisar de cuidados médicos.

Rob Kardashian alega ainda que a 'ex' estava sob efeito de "cocaína e álcool" e que a mesma já tem "historial". "Só porque não se via as marcas não significa que não seja verdade", afirmou.

O irmão de Kim Kardashian disse também que queria que a relação com Chyna resultasse e confessou que nunca amou a mãe da filha, mesmo quando a pediu em casamento. Rob alega que deu esse passo como forma de publicitar o reality show 'Rob & Chyna'.

De recordar que o ex-casal tem em comum a pequena Dream. A menina tem atualmente cinco anos.

