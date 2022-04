Blac Chyna testemunhou no segundo dia no âmbito do processo em tribunal que iniciou contra o clã Kardashian.

Esta quarta-feira, 20 de abril, Chyna, de 33 anos, deu detalhes sobre uma discussão que aconteceu em dezembro de 2016 com o ex-noivo, Rob Kardashian, no mesmo dia em que soube que o reality show 'Rob & Chyna' iria ter uma segunda temporada (algo que acabou por não acontecer).

"Estávamos a desfrutar da companhia um do outro. A atirar dinheiro... a sermos parvos". A certo momento, Chyna pegou numa arma - que não estava carregada - que tinha guardada na sua mesinha de cabeceira. "Estava a ser engraçada", notou, garantindo que tudo não passou de uma "brincadeira".

"Foi uma brincadeira para ele também. Estava a brincar", evidenciou ainda, referindo-se ao momento em que lhe apontou a pistola.

De notar que a batalha legal começou em 2017 quando Chyna, cujo nome verdadeiro é Angela White, processou Rob Kardashian e a família por, alegadamente, prejudicarem a sua marca e abusarem física e psicologicamente dela.

Leia Também: Black Chyna em tribunal contra clã Kardashian após "danos financeiros"