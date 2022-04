Blac Chyna está em tribunal num processo contra a família Kardashian e há novas informações sobre o polémico caso.

De acordo com a imprensa internacional, Kris Jenner testemunhou em tribunal, esta quinta-feira, alegando que a ex-companheira de Rob Kardashian, Blac Chyna, chegou a ameaçar Kylie Jenner.

A matriarca do clã alega que há alguns anos ficou "alarmada" quando a filha mais nova e o então namorado, Tyga, lhe contaram sobre a suposta ameaça. Aliás, diz, o 'ex' de Kylie terá dito na altura que Blac tentou magoar fisicamente a irmã de Rob com uma faca.

"Claro que foi alarmante, mas apenas mantivemos essas informações com a família", disse Kris Jenner, explicando que não relataram o incidente à polícia.

De recordar que Blac Chyna, de 33 anos, namorou com Tyga, de 32, de 2011 a 2014. Kylie namorou com o artista de 2014 a 2017, enquanto Blac seguiu em frente com Rob Kardashian, irmã de Kylie, em 2016. Blac Chyna e Tyga têm um filho em comum, King Cairo, atualmente com nove anos. Por sua vez, a modelo é ainda mãe de Dream, de cinco anos, da relação terminada com Rob.

Durante o seu depoimento, na quarta-feira, Blac Chyna disse que estava numa relação com Tyga quando o artista começou a namorar com Kylie Jenner.

Posteriormente, a advogada de Chyna, Lynne Ciani, questionou Kris se teria ficado preocupada quando o filho Rob começou a namorar com a modelo, depois de esta ter, alegadamente, ameaçado Kylie.

"Não tive muita reação. Houve muito drama... e estou habituada a isso na minha família", respondeu Kris Jenner.

"Aconteceu tão rápido, e não sabíamos no que ia dar a relação deles. Não é que não estivesse preocupada. Eles tiveram uma relação difícil desde o início", recordou, referindo que decidiu dar uma segunda oportunidade a Chyna. "Só queria que o meu filho fosse feliz", afirmou.

