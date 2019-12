À semelhança de inúmeras famílias, esta é uma semana de grande festa para Rita Pereira e e em sua casa os motivos são a duplicar. Além do Natal, a atriz celebra também o aniversário do filho, que completa um ano esta sexta-feira.

Contudo, não deixou que a família caísse em exageros no que toca a presentes e alertou para que não oferecessem brinquedos ao bebé.

Esta decisão, explicou nas redes sociais, deve-se ao facto de que "podem pôr-lhe 30 brinquedos à frente que ele prefere brincar com o comando da televisão, as chaves do carro ou qualquer outra coisa, como a caixa dos sapatos".

"Ele não liga nada às coisas com cor, que fazem barulho. Proibi mesmo, disse à minha família que não lhe podem dar brinquedos", sublinhou.

Lonô, fruto da relação da atriz com o francês Guillaume Lalung, celebra o primeiro aniversário na companhia de toda a família. Como Rita Pereira revelou semanas antes do Natal, esta quadra marca também a primeira vez que as duas partes da família estão totalmente reunidas.

Leia Também: Rita Pereira vive noite difícil com o filho doente