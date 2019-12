O pós-Natal de Rita Pereira não está a ser fácil. Depois de dois dias inteiramente dedicados à família naquele que foi o primeiro Natal do pequeno Lonô, primeiro filho da atriz, esta viveu uma noite particularmente difícil. O bebé, de quase um ano, ficou doente.

"Uma direta, otites, tosse, ranho infinito e birra, mas amor, muito amor nestes dois seres que dormem aconchegados no meu colinho. É este o meu 'pós-Natal'", contou Rita na legenda de uma imagem onde surge deitada no sofá com o filho e a sua cadela ao colo.

