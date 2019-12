Rita Pereira viveu o primeiro Natal na companhia do filho, Lonô, que vai completar um ano no próximo dia 27 de dezembro. Uma data que foi celebrada com toda a família, como a atriz já tinha revelado em conversa com o Fama ao Minuto.

Depois de todos os festejos da quadra, a mãe 'babada' não resistiu em partilhar com os fãs um retrato do filho, que marca o seu primeiro Natal.

"Sim filho, esta foto é do teu primeiro Natal. Juntámos toda a família, de França e Portugal. Mais de 20 pessoas numa casa linda, decorada com uma árvore linda, cheia de prendas para todos, música típica das Antilhas, todos a dançarem, a cantarem, a partilharem histórias, tradições e sorrisos. Foi lindo e inesquecível. Tudo porque nasceste e formaste esta nova família", escreveu na legenda da imagem.

Recorde-se que o menino é fruto da relação de Rita com Guillaume Lalung.

Leia Também: Rita Pereira sobre festa de anos do filho: "Importante é estar a família"