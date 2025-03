Guillaume Lalung é um pai babado e não deixa de partilhar a sua atenção entre os seus dois filhos, Lonô e Lowê, frutos da relação com Rita Pereira.

Esta terça-feira, 25 de março, Lalun relembrou o Dia do Pai, que aconteceu no passado dia 19.

"No Dia do Pai, na Quinta dos Lombos Basquetebol, os pais podem treinar com os filhos. Foi incrível!", começou por escrever na partilha que fez no Instagram.

Na publicação, pode ver-se Guillaume ao lado de Lonô num campo de basquetebol. Mas há um detalhe que se destaca: o desenho que o filho mais velho fez dos dois.

"O Lonô desenhou este momento. Ele tem tranças", escreveu, referindo-se ao facto de o filho ter tentado reproduzir ao máximo a sua figura.

Ora veja a partilha.

Leia Também: O novo retrato em família de Rita Pereira ('cara' da bebé dá nas vistas)