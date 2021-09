Rita Pereira partilhou um vídeo com os seguidores da sua conta de Instagram que lhe enche o coração. No mesmo aparece o filho, Lonô, de dois anos e meio, a assistir ao seu primeiro concerto, neste caso, do artista Dino d'Santiago, grande amigo da atriz.

"Ontem o Lonô foi ao seu primeiro concerto. Escolhi o mais especial do mundo. Aquele concerto que quando ele crescer vai ter orgulho de dizer: 'o meu primeiro concerto foi do tio @dinodsantiago'", refere Rita.

"Sorriu, dançou, gritou de felicidade, lutou contra o sono, sentiu a música, foi embalado por aquela boa energia e esta manhã acordou a perguntar pelo tio Dino. Foi tão maravilhoso. Aquele momento ficará para sempre no meu coração", completou.

Veja o vídeo na galeria.

