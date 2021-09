Rita Pereira aproveitou as temperaturas altas que ainda se fazem sentir em Portugal para se despedir do verão com um último mergulho na praia.

"Parece-me que este será o meu último fim de semana de sol e praia deste ano portanto, aqui fica o registo", declara a atriz na legenda de uma sessão fotográfica na qual exibe as suas curvas em biquíni.

Ao revelar as fotos, o rosto das novelas da TVI partilhou o pequeno 'segredo' que lhe permitiu, mesmo estando sozinha, conseguir ter fotografias bonitas nesta ida à praia.

"Sim, coloquei o temporizador e corri para a posição. Mais alguém costuma tirar fotos assim?", questiona Rita, por fim.

Veja as imagens na galeria.

