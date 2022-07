Rita Pereira viveu uma semana muito intensa, o que se refletiu (e muito) nas estatísticas do seu perfil no Instagram.

A atriz partilhou com os seguidores que alcançou, ao longo deste mês de julho e final do mês do maio, mais de 117 milhões de impressões na rede social.

As impressões caracterizam-se como a quantidade de vezes que as publicações de uma conta foram vistas durante um determinado período de tempo.

Nos últimos dias, Rita Pereira foi acusada de "apropriação cultural" devido ao seu novo penteado de origem africana.

Recorde-se que Rita Pereira é uma das figuras públicas portuguesas com mais seguidores nas redes sociais. Ao todo, já são mais de 1 milhão e 500 mil.

