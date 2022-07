Rita Pereira partilhou com os seguidores do Instagram um vídeo que junta as melhores imagens das suas férias em família no Algarve.

A atriz passou os últimos dias a descansar e recarregar baterias junto do namorado, Guillaume Lalung, do filho de ambos, Lonô, e do enteado, Luan.

"Férias em família mais que desejadas", pode ler-se na legenda das divertidas imagens que retratam na perfeição o amor e animação que por estes dias aqueceram o coração da família de Rita Pereira.

Leia Também: Jessica Athayde solidária e 'do lado' de Rita Pereira após polémica