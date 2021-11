Rita Patrocínio foi mãe pela primeira vez no dia 12 de setembro, fruto da relação com Tiago Teotónio Pereira. Uma data que foi recordada pela mamã 'babada' esta sexta-feira, dois meses depois do nascimento da filha.

"Dois meses de Cami. Swipe para a primeira noite no hospital", escreveu na legenda das imagens que publicou na sua página de Instagram, incluindo um vídeo gravado após o nascimento da pequena Camila e que mostra o ator a mudar a fralda à menina.

Veja este momento único na publicação abaixo:

