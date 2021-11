Foi no passado mês de setembro que Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira deram as boas-vindas à primeira filha em comum, a pequena Camila.

Desde então, o casal tem surpreendido os seguidores no Instagram com alguns carinhosas imagens da menina, e este sábado a mamã 'babada' voltou a 'presentear' os internautas.

Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira estiveram com a menina num encontro de família e mostraram algumas imagens da bebé nas stories do Instagram. Ternurentos retratos que foram primeiro publicados na página de Rita e depois na conta oficial do ator.

"Desculpem o spam, mas não aguento", disse Rita Patrocínio numa das carinhosas imagens da pequena Camila.

Filha de Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira© Instagram_ritapatrocinio

Leia Também: "Foste incansável. Não tenho dúvidas que és a mulher da minha vida"