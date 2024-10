Rita Patrocínio publicou na sua página de Instagram novas (e amorosas) imagens das filhas, Júlia, que nasceu em maio, e Camila, de três anos.

Ao mostrar uma fotografia em que aparece na cama com as meninas, e depois um vídeo a falar com a pequena Camila, a mamã 'babada' escreveu: "As noites têm sido duras, como dá para ver pelas olheiras, mas acordar assim não tem preço".

De recordar que as meninas são fruto da relação de Rita Patrocínio com Tiago Teotónio Pereira.

Leia Também: Filha de Rita Patrocínio foi mascarada para a escola... mas era a única