Rita Ferro Rodrigues usou as suas redes sociais para esta terça-feira reagir aos recentes comentários sobre a alegada vítima de violação num processo que envolve Rúben Semedo.

"Isto é machismo. Do mais básico e nojento. E por aqui me fico. Recuso-me a dar mais palco a machistas grunhos e muito patéticos membros do clube do bolinha decadente", escreve Rita na legenda de uma imagem onde se podem ler as habituais frases usadas para 'desculpar' os agressores em casos de abusos sexuais.

As palavras da apresentadora surgem, curiosamente, depois de um comentário do humorista Francisco Menezes, onde este partilhou uma fotografia da jovem que acusa o futebolista de violação e afirmou: "Alegada vítima de violação. Deve ter sido uma luta titânica".

Rita Ferro Rodrigues e Francisco Menezes, recorde-se, apresentaram juntos o programa 'Companhia das Manhãs', na SIC.

