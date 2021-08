"A alegada vítima de violação. Deve ter sido uma luta titânica". Foram estas as palavras escolhidas pelo comediante Francisco Menezes para acompanhar uma imagem da jovem menor que acusou Rúben Semedo de violação. A publicação, realizada na tarde desta terça-feira, está a gerar uma enorme onda de críticas nas redes sociais.

O humorista ironizou com a polémica, que culminou na detenção do internacional português na Grécia, e está a ser arrasado pelos internautas e caras conhecidas, como a vocalista dos The Gift, Sónia Tavares.

"Desculpe a intromissão, sou uma grande admiradora do seu trabalho, o que faz e o que pensa fora disso, é da sua exclusiva responsabilidade. porém, como figura pública que é, considero este post de uma agressão à mulher no geral, independentemente da alegada vítima estar ou não a falar verdade. Os seus comentários dão aso a um tão grave e violento destilar de comentários misóginos, que eu luto contra há tantos anos, que me parece absolutamente ofensivo em 2021. 'Ar de badalhoca?' A sério?", escreveu a artista.

Também a atriz Marta Melro comentou a publicação, mostrando-se incrédula. "A sério?", questionou.

Além da partilha inicial, Francisco Menezes não se inibiu de se envolver em trocas de comentários com os seguidores que o criticaram, oferecendo respostas sarcásticas.

O seu humor não caiu bem à comunidade digital e o tema está a ganhar cada vez mais destaque nas plataformas.

De recordar que, entretanto, o internacional luso Rúben Semedo foi ouvido em tribunal esta terça-feira, um dia depois de ser acusado, e disse que "está inocente". "É tudo por causa de dinheiro", afirmou o futebolista, negando as acusações de ter, alegadamente, violado uma rapariga de 17 anos.

