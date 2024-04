Rita Ferro Rodrigues esteve a viajar com os filhos pela Tailândia e parece ter ficado encantada com o país e com a gastronomia que encontrou.

Em Portugal há já alguns dias, a apresentadora recorreu ao Instagram para partilhar a receita do pad thai, um conhecido prato tailandês.

Rita deixou a receita completa na legenda de uma fotografia sua a cozinhar.

Abaixo encontrará todos os passos para fazer o seu pad thai:

INGREDIENTES

Massa de arroz (noodles), uma colher de sopa de óleo, 250g de camarão cru, três dentes de alho, uma chalota, rebentos de soja, uma colher de sopa de amendoins torrados e um ovo.

Para o molho: duas colheres de sopa de pasta de tamarindo, duas colheres de sopa de açúcar, sumo de meia lima, quatro colheres de sopa de molho de peixe e uma colher de café de óleo de sésamo.

PREPARAÇÃO

Coza a massa em água a ferver (quatro minutos), escorra, passe por água fria e junte um pouco de óleo. Aqueça uma frigideira ou um wok e junte o óleo. Quando estiver quente adicione a chalota e o alho picados. Salteie até ficarem dourados, adicione o camarão e continue a saltear.

Junte a massa, o molho e envolva tudo. Junte os amendoins torrados e continue a saltear. Abra um espaço no meio da wok, deite-lhe um ovo e envolva de forma vigorosa. Retire do lume e sirva com rebentos de soja, coentros picados, óleo de sésamo e lima.

